في زمن كورونا.. الفلانتين ينعش سوق الهدايا والدبدوب يصل 5000 جنيه بأسيوط- صور

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مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

يتنافس أصحاب المحال التجارية في أسيوط على عرض هدايا عيد الحب والإكسسوار والورود، بطريقة مبتكرة تتناسب مع أجواء الاحتفال بـ"الفلانتين" إذ يقبل الشباب والفتيات والأزواج على شراء الهدايا.

"مصراوي" أجرى جولة بمحال بيع هدايا عيد الحب للتعرف على حركة البيع والشراء ومدى تأثرها بانتشار فيروس كورونا المستجد.

أحمد حسن، بائع ورود بمدينة أسيوط، قال لـ"مصراوي": "حركة بيع وشراء الورود انخفضت بنسبة كبيرة هذا العام، وتتراوح الأسعار ما بين 20 و30 جنيهًا، وباقة بوكية الورد يبدأ من 60 حتى 150 جنيهًا ويختلف السعر حسب حجم البوكية وعدد الورود المستخدمة".

وأوضح بائع الورود، أن إقبال المواطنين خلال عيد الحب على شراء الزهور خاصة صاحبة اللون الأحمر والروز المستورد والتوليب والموف والأخضر والأحمر المستورد ووضعها بداخل "بوكس" مكون من الورد والدباديب مختلفة الأحجام والألوان وغيرها من الهدايا التي تدخل البهجة والسعادة".

وأشار مصطفى القط، صاحب محل لبيع الهدايا، إلى أن سعر الدبدوب يبدأ من 100 جنيه وحتى 5 آلاف جنيهًا حسب الحجم والخامة، وتتنوع هدايا عيد الحب ما بين البرفانات والعرائس والساعات والورود وبوكس الشيكولاتة، و"المجات"، وتعد مستحضرات التجميل من أكثر الهدايا المحببة للفتيات".

واستكمل بائع الهدايا: "أسعار الدبدوب هذا العام تتراوح من 100 حتى 5 آلاف جنيهًا، والصناديق المستخدمة في تزيين الهدايا تتراوح من 25 حتى 150 جنيه، والساعات من 100 حتى 350 جنيهًا، وقطعة الشكولاتة من 20 حتى 350 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الدبدوب الأحمر يعد أكثر المبيعات رواجًا في عيد الحب، تليها العطور والشكولاتة".