أخبار عاجلة

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 17/2/2021 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 17/2/2021 -
روسيا.. إصابات "كورونا" اليومية تتراجع إلى ما دون الـ 13 ألفاً -
"كراني" لأهل الشمال: اجتنبوا التيار البارد وخطورة الصقيع -
بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير -
البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل "صور" -
شكّلت خطورة على السكان.. مصادرة جِمال سائبة داخل مخططات سكنية بمكة -
لليوم الثاني.. أجهزة المدن الجديدة تواصل جهودها لمواجهة التقلبات الجوية -
مدبولي يرأس اجتماع الحكومة لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية -
وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

في زمن كورونا.. الفلانتين ينعش سوق الهدايا والدبدوب يصل 5000 جنيه بأسيوط- صور

Print
في زمن كورونا.. الفلانتين ينعش سوق الهدايا والدبدوب يصل 5000 جنيه بأسيوط- صور في زمن كورونا.. الفلانتين ينعش سوق الهدايا والدبدوب يصل 5000 جنيه بأسيوط- صور

مصراوي Masrawy

03:21 م السبت 13 فبراير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

يتنافس أصحاب المحال التجارية في أسيوط على عرض هدايا عيد الحب والإكسسوار والورود، بطريقة مبتكرة تتناسب مع أجواء الاحتفال بـ"الفلانتين" إذ يقبل الشباب والفتيات والأزواج على شراء الهدايا.

"مصراوي" أجرى جولة بمحال بيع هدايا عيد الحب للتعرف على حركة البيع والشراء ومدى تأثرها بانتشار المستجد.

أحمد حسن، بائع ورود بمدينة أسيوط، قال لـ"مصراوي": "حركة بيع وشراء الورود انخفضت بنسبة كبيرة هذا العام، وتتراوح الأسعار ما بين 20 و30 جنيهًا، وباقة بوكية الورد يبدأ من 60 حتى 150 جنيهًا ويختلف السعر حسب حجم البوكية وعدد الورود المستخدمة".

وأوضح بائع الورود، أن إقبال المواطنين خلال عيد الحب على شراء الزهور خاصة صاحبة اللون الأحمر والروز المستورد والتوليب والموف والأخضر والأحمر المستورد ووضعها بداخل "بوكس" مكون من الورد والدباديب مختلفة الأحجام والألوان وغيرها من الهدايا التي تدخل البهجة والسعادة".

وأشار مصطفى القط، صاحب محل لبيع الهدايا، إلى أن سعر الدبدوب يبدأ من 100 جنيه وحتى 5 آلاف جنيهًا حسب الحجم والخامة، وتتنوع هدايا عيد الحب ما بين البرفانات والعرائس والساعات والورود وبوكس الشيكولاتة، و"المجات"، وتعد مستحضرات التجميل من أكثر الهدايا المحببة للفتيات".

واستكمل بائع الهدايا: " الدبدوب هذا العام تتراوح من 100 حتى 5 آلاف جنيهًا، والصناديق المستخدمة في تزيين الهدايا تتراوح من 25 حتى 150 جنيه، والساعات من 100 حتى 350 جنيهًا، وقطعة الشكولاتة من 20 حتى 350 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الدبدوب الأحمر يعد أكثر المبيعات رواجًا في عيد الحب، تليها العطور والشكولاتة".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 17/2/2021

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 17/2/2021

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

8 الصبح - متعة التعرف على جمال محافظات مصر من فوق سرج الخيول

8 الصبح - متعة التعرف على جمال محافظات مصر من فوق سرج الخيول

شبكة عيون الإخبارية