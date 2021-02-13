وصول 225 ألف طن بضائع استراتيجية إلى ميناء الإسكندرية

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الإسكندرية- محمد عامر:

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم، نشاطًا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع، وبلغ إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة 59 سفينة تحمل سلعًا وبضائع إستراتيجية.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 225 ألفا 255 طنًا، فيما بلغ عدد الحاويات المتداولة 3 آلاف و988 حاوية مكافئة، فضلًا عن دخول وخروج 13 ألف و534 شاحنة عبر من وإلى الميناء خلال الـ48 ساعة الماضية.

وفي سياق متصل، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، لحماية أنفسهم والآخرين من أخطار فيروس كورونا المستجد.