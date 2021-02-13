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بالصور.. جلسة حكي لـ ٧٠ طفلًا بمكتبة العامة في البحيرة

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بالصور.. جلسة حكي لـ ٧٠ طفلًا بمكتبة مصر العامة في البحيرة بالصور.. جلسة حكي لـ ٧٠ طفلًا بمكتبة العامة في البحيرة

مصراوي Masrawy

03:03 م السبت 13 فبراير 2021

البحيرة- أحمد نصرة:

نظمت مكتبة العامة، فرع كفر الدوار، اليوم السبت، جلسة حكي تفاعلية عن طريق دمج الحكي والألعاب مع الدراما الصوتية بمشروع "اسمعني للدراما الصوتية للأطفال".

نفذ الجلسة الحكواتي هيثم شكري بمشاركة 70 طفلًا، مقسمين على 3 مجموعات وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من حيث الأعداد والتباعد والالتزام بالكمامات والتعقيم حفاظا على سلامتهم الصحية.

شهدت الجلسة تعريف الأطفال بالدراما الصوتية وإشراكهم في تجربة الحكي التفاعلي بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الألعاب التفاعلية لتطبيق فكرة التعلّم من خلال اللعب والحكي.

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