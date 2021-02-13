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115 محضرًا وإغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية ببني سويف

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115 محضرًا وإغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية ببني سويف 115 محضرًا وإغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية ببني سويف

مصراوي Masrawy

02:28 م السبت 13 فبراير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

واصلت محافظة بني سويف حملاتها لمتابعة مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات كإجراء احترازي لمواجهة .

وأسفرت الحملات عن تحرير 115 محضرًا لمواطنين خالفوا الإجراءات الوقائية، وفض 10 سرادقات أفراح، وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، فضلًا عن إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية التي جرى إقرارها.

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات وقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية.

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