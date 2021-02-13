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إنشاء قناة بوادي أبو جعدة لحماية مدينة رأس سدر من السيول

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إنشاء قناة بوادي أبو جعدة لحماية مدينة رأس سدر من السيول إنشاء قناة بوادي أبو جعدة لحماية مدينة رأس سدر من السيول

مصراوي Masrawy

02:10 م السبت 13 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت مدينة رأس سدر بجنوب سيناء،أنه جاري إنشاء قناة لمفيض المياه بجوار السدة بالمنطقة المحيطة بوادي جعدة، لحماية قرية وردان والمدينة من أخطار السيول، ضمن المرحلة الثانية لحماية المدينة من أخطار السيول.

وقال علي إبراهيم رئيس المدينة، إنه جاري العمل بمشروع إقامة سد بوادي وردان بقرية أبوصوير بطول ١٨٠٠ متر، وارتفاع ١٠ أمتار بهدف حجز مياه السيول وتوجيهها نحو البحيرة لتخزينها والاستفادة منها في أغراض الزراعة، إضافة إلى حماية القرية والأودية التابعة لها من أخطار السيول.

وأوضح أنه جاري إنشاء البحيرة بعرض ٣٥٠ مترًا، و طول ١٠٠٠ متر، وعمق ٦ أمتار، وحفر 5 بحيرات بالحواجز الترابية، و 3 سدود إعاقة بوادي غرندل طبقًا للمواصفات المتفق عليها، تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء.

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