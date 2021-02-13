159 متجرًا يشاركون في الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية

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الإسكندرية- محمد البدري:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم السبت، منح 159 متجرًا تصاريح المشاركة في الأوكازيون الشتوي وإمكانية الإعلان عن تخفيضات خلال موسم التصفية الحالي.

وقال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إنه جرى رصد مخالفات في 8 محال أعلنت عن عروض الأوكازيون دون الحصول على تصريح واتخذت الإجراءات القانونية ضدهم.

وأشار إلى تشكيل حملات من إدارة التجارة الداخلية للرقابة على الأسواق ومنع التلاعب في أسعار السلع المعلن عنها في الأوكازيون، والتأكد من تصريح التجارة الداخلية للمنشآت المشاركة ومتابعة الأسعار المعلنة لضمان وجود تخفيضات حقيقية.