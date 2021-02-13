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159 متجرًا يشاركون في الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية

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159 متجرًا يشاركون في الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية 159 متجرًا يشاركون في الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

02:08 م السبت 13 فبراير 2021

الإسكندرية- محمد البدري:
أعلنت مديرية والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم السبت، منح 159 متجرًا تصاريح المشاركة في الأوكازيون الشتوي وإمكانية الإعلان عن تخفيضات خلال موسم التصفية الحالي.
وقال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إنه جرى رصد مخالفات في 8 محال أعلنت عن عروض الأوكازيون دون الحصول على تصريح واتخذت الإجراءات القانونية ضدهم.
وأشار إلى تشكيل حملات من إدارة التجارة الداخلية للرقابة على الأسواق ومنع التلاعب في السلع المعلن عنها في الأوكازيون، والتأكد من تصريح التجارة الداخلية للمنشآت المشاركة ومتابعة الأسعار المعلنة لضمان وجود تخفيضات حقيقية.

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