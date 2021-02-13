بالصور- "قنبلة الحب".. أبرز هدايا "الفلانتين" في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

داخل محلات الهدايا الشهيرة بمحافظة بورسعيد، تصدرت "قنبلة الحب" المشهد رغم ارتفاع ثمنها مقارنة بالبوكسات التقليدية.

وقال وليد كمال، صاحب محل هدايا: "عيد الحب بالنسبة لنا يعد موسم، ويسعى كل محل لاقتناء أحدث الهدايا وابتكار أقوى الأفكار سواء في التصميمات أو التغليف، وكذلك أنواع الهدايا ومناسبتها لكافة الأذواق.

وأضاف: "لعل أبرز هدايا عيد الحب هذا العام هي (بوكس القنبلة)" وهو عبارة عن بوكس مصنوع من البلاستيك على شكل قنبلة كبيرة الحجم، تفتح وتغلق بمفاصل، ويوضع في أعلاها فتيل يجري اشعاله لتفتح القنبلة بعد ثواني قليلة، ويظهر محتواها، ويختلف سعرها حسب محتواها لكنها خالية تباع بـ250 جنيه.

الورود موضة لم تنتهي.. هكذا استكمل "ليد" حديثه، وقال: "الورود الصناعية تشهد إقبالًا كبيرًا وتبقى لفترات طويلة عكس الورود الطبيعة التي تعيش يومين أو ثلاثة"، مشيرا إلى أن سعر البوكس الخالي يتراوح ما بين 50 إلى 150 جنيه حسب حجم البوكس، بينما يتراوح سعر البوكسات الخشب ما بين 150 إلى 200 جنيه".

لم تكن "قنبلة الحب" هي أجدد الهدايا فقط ولكن هناك البوكسات القطيفة والستان والقلوب الخشبية، وحول ذلك قال بيجاد الأغا، صاحب محل هدايا: "إن خامات البوكسات مختلفة ما بين الخشب والبلاستيك والقطيفة، وهناك الأسبتة التي تشهد إقبالًا كبيرًا، والقلوب الخشب التي تزين بالورود والشوكولاتة والأشرطة الستان وأي شئ يريده الزبون، فمعظم العملاء يأتون بمقترحات وهنا يأتي دورنا لتنفيذها وتلبية رغباتهم".

وعن أسعار الأسبتة والبوكسات، أوضح أن سعر السبت يبدأ من 150 جنيهًا ويصل إلى 700 جنيه، وسعر البوكسات من 25 إلى 200 جنيه، وأجدد شئ لديه هو الأسبتة.