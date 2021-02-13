استحداث 3 برامج مهنية جديدة بالجامعة اليابانية في الإسكندرية

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الإسكندرية- محمد عامر:

أعلن الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، اليوم السبت، استحداث 3 برامج مهنية وأكاديمية جديدة بالجامعة في إطار تطوير المنظومة التعليمية والاستجابة للتغيرات في احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وقال الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الأكاديمية، إن البرامج المهنية الجديدة بالجامعة تتضمن ماجستير إدارة الأعمال MBA ودبلومة هندسة تحليل البيانات ودبلومة هندسة الأنظمة المدمجة، على أن تبدأ الدراسة بتلك البرامج في مارس المقبل بنظام الساعات المعتمدة من خلال مركز تدريب الصناعة بالجامعة الذي جرى انشاؤه لدعم دور الجامعة في خدمة المجتمع.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، إن هناك أولوية لربط الجامعة بالصناعة من خلال نقل التكنولوجيا اليابانية الحديثة في مختلف المجالات لمؤسسات الصناعة المصرية عن طريق الدورات التدريبية المتخصصة ونقل ما يجري تطبيقيه من أبحاث داخل الجامعة إلى قطاع الصناعة.

وأشار إلى أن البرامج المهنية الجديدة جرى اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات وفتح باب التقديم فيها أمام الطلاب عن طريق الموقع الرسمي للجامعة في موعد أقصاه 20 فبراير الجاري.