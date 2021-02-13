بجوار الموتى.. سيدة تشعل النيران بجسدها في المقابر بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أقدمت ربة منزل على الانتحار بإشعال النيران في جسدها، اليوم السبت، بسبب الخلافات الزوجية، بقرية مشطا في طما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء جلال أبو سحلى نائب المدير لقطاع الشمال، بإشعال ربة منزل النيران في نفسها بمنطقة مقابر قرية مشطا.

تبين من التحريات إشعال "ميرفت. ع" 35 عامًا ربة منزل وتقيم بناحية قرية مشطا النيران في نفسها، بعدما سكبت مواد بترولية قابلة للاشتعال على جسدها، ما نتج عنه إصابتها بحروق نارية متفرقة بالجسد من الدرجة الأولى بنسبة 75%.

وأضافت التحريات أن المذكورة أقدمت على الانتحار بحرق نفسها بسبب الخلافات الزوجية.

جرى نقل المصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

