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السجن 5 أعوام لـ 7 أشخاص حرضوا على العنف بالشرقية

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السجن 5 أعوام لـ 7 أشخاص حرضوا على العنف بالشرقية السجن 5 أعوام لـ 7 أشخاص حرضوا على العنف بالشرقية

مصراوي Masrawy

01:27 م السبت 13 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جُنح الإرهاب بالشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، اليوم السبت، 7 أشخاص بالسجن 5 سنوات؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ضبطت المتهمين، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة ومؤسساتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1598 جُنح منيا القمح لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهمين محبوسين إلى محكمة جُنح الإرهاب.

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