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وزير الشباب والرياضة: نهتم بالكيانات الشبابية ونساهم في تنفيذ مشاريعهم- صور

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وزير الشباب والرياضة: نهتم بالكيانات الشبابية ونساهم في تنفيذ مشاريعهم- صور وزير الشباب والرياضة: نهتم بالكيانات الشبابية ونساهم في تنفيذ مشاريعهم- صور

مصراوي Masrawy

01:34 م السبت 13 فبراير 2021

الإسكندرية- محمد عامر:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الدولة تهتم بالكيانات الشبابية، والتعرف على أجندة عملهم، والمساهمة معهم في تنفيذ برامجهم في إطار من التفاعل، وتحقيق التكامل مع كل مؤسسات المجتمع المعنية بالشباب.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء بعنوان "حوار مع شباب الإسكندرية ومطروح والبحيرة والنماذج والكيانات الشبابية"، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء 2021- 2026، والتي تعدها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكد صبحي، أن العمل على الأرض يحقق النتائج المرجوة، مبيناً أنه سيتم إطلاق قوافل شبابية بمراكز الشباب والتجمعات الشبابية للتعرف على رؤيتهم في الاستراتيجية، بالإضافة إلى استطلاع الرأي الخاص بالاستراتيجية والذي جرى إطلاقه الكترونيًا.

وأضاف الوزير قائلا: "أتشرف بالتواجد بهذا الصرح العلمي الأكاديمية العربية، وأتقدم بالشكر والتقدير للأكاديمية على الجهد المبذول لتحديث الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء وعقد سلسلة من ورش العمل في سياق النقاش المجتمعي مع الشباب من مختلف الجهات والكيانات؛ للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم، وآرائهم حول مختلف القضايا.

عُقدت الورشة بالمقر الرئيسي للأكاديمية العربية بأبي قير بالإسكندرية بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، والدكتورة حنان جودة عميد المعهد العربي لإعداد القيادات والمشرف العام على إعداد الاستراتيجية، والدكتورة منال عيد، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.

شارك في الورشة شباب من محافظات "الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، وممثلون عن عدد من الكيانات الشبابية وبرلمان الشباب.

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