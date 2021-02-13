في دمياط.. البطارخ في الصدارة و"البوري" بـ 60 جنيهًا

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مصراوي Masrawy

دمياط– محمد إبراهيم

شهدت أسواق السمك بمحافظة دمياط، انتعاشة في حركة البيع والشراء، اليوم السبت، تزامنًا مع إقبال الأهالي على الشراء.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار الأسماك في سوق القنطرة بمدينة دمياط، إذ بلغ متوسط سعر كيلو "البوري" 60 جنيهًا، للحجم الكبير و40 جنيهًا للحجم المتوسط، و30 جنيهًا للبلطي الكبير، و50 جنيهًا "الشبار الأخضر"، و130 جنيهًا للغطيان.

وبلغ متوسط سعر السبيط 70 جنيهًا و250 جنيهًا للجمبري "كبير" و160 جنيهًا للنوع نفسه من الحجم المتوسط، و80 جنيهًا للحجم الصغير، و٤٠ جنيهًا للكيلو من "البلميطة"، والبطارخ 450 جنيهًا للكيلو.