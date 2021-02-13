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كانت تقل مرضى.. سقوط سيارة في ترعة "العباسية" بدمياط

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كانت تقل مرضى.. سقوط سيارة في ترعة "العباسية" بدمياط كانت تقل مرضى.. سقوط سيارة في ترعة "العباسية" بدمياط

مصراوي Masrawy

01:21 م السبت 13 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

شهد طريق أم الرضا بدمياط، سقوط سيارة خاصة في ترعة قرية العباسية، التابعة لكفر سعد، اليوم السبت، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم قائدها.

وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الأزهر الجامعي، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين أن السيارة تابعة لأحد المراكز الطبية في كفور الغاب، وكانت تنقل عددًا من المرضى قبل أن تسقط في الترعة ويجري انتشالها من المياه، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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