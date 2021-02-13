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تحرير 69 مخالفة تموينية في حملات ببني سويف

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تحرير 69 مخالفة تموينية في حملات ببني سويف تحرير 69 مخالفة تموينية في حملات ببني سويف

مصراوي Masrawy

12:57 م السبت 13 فبراير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:
شنت مديرية تموين بني سويف برئاسة المهندس وصفي عبدالله، حملة مكبرة على الأسواق، لضبط الأسعار ومواجهة صور التلاعب والاحتكار.
وأسفرت الحملة عن ضبط 69 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، و 100 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر، بالإضافة إلى تحرير 50 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و30 محضر لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة، و8 محاضر لإدارة منشأة بدون ترخيص، وتحرير 6 محاضر لمستودعات بوتاجاز تبين إغلاقها أثناء مواعيد العمل.
كما رصدت الحملات إعلان محلين تجاريين عن تصفيات موسمية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، في حين جرى سحب 5 عينات من غذائية من محلات تجارية وإرسالها لمعمل مصلحة الكيمياء بوزارة الصحة.

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