أخبار عاجلة

8 الصبح - متعة التعرف على جمال محافظات مصر من فوق سرج الخيول -
8 الصبح - التغذية السليمة في ظل التقلبات الجوية -
بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير -
البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل "صور" -
شكّلت خطورة على السكان.. مصادرة جِمال سائبة داخل مخططات سكنية بمكة -
"السليمان": المتحدث الرسمي القادم من دهاليز وسائل الإعلام أقدرُ من القادم من قاعات الجامعة -
"التخصصات الصحية" تدفع بـ 345 مساعد طبيب أسنان للعمل في القطاع الصحي -
"مكافحة السرطان": قدّمنا أكثر من 14 مليون ريال للمرضى العام الماضي -
الدمام.. حملة تثقيفية تستهدف مرتادي الكورنيش للتوعية بكورونا -
مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط عاطل بحوزته 10 كيلو من مخدر الحشيش بالغربية

Print
ضبط عاطل بحوزته 10 كيلو من مخدر الحشيش بالغربية ضبط عاطل بحوزته 10 كيلو من مخدر الحشيش بالغربية

مصراوي Masrawy

12:13 م السبت 13 فبراير 2021

الغربية- مروة شاهين:
ضبطت مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا بطنطا فى محافظة الغربية، اليوم السبت، عاطلًا بحوزته 100 طربة حشيش تزن 10 كيلو جرامات، وسلاح أبيض، حال استقلاله سيارة بنطاق دائرة مركز شرطة طنطا.
كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا بضبط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا بطنطا، 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وسلاح أبيض، بحوزة عاطل له معلومات جنائية، مقيم بركة السبع بالمنوفية، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - متعة التعرف على جمال محافظات مصر من فوق سرج الخيول

8 الصبح - متعة التعرف على جمال محافظات مصر من فوق سرج الخيول

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

شبكة عيون الإخبارية