ضبط عاطل بحوزته 10 كيلو من مخدر الحشيش بالغربية

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مصراوي Masrawy

الغربية- مروة شاهين:

ضبطت مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا بطنطا فى محافظة الغربية، اليوم السبت، عاطلًا بحوزته 100 طربة حشيش تزن 10 كيلو جرامات، وسلاح أبيض، حال استقلاله سيارة بنطاق دائرة مركز شرطة طنطا.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا بضبط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا بطنطا، 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وسلاح أبيض، بحوزة عاطل له معلومات جنائية، مقيم بركة السبع بالمنوفية، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.