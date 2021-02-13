وزيرتا الهجرة والبيئة ومحافظ الغربية يطلقون حملة "صفط تراب البداية"

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مصراوي Masrawy

الغربية-مروة شاهين:

أطلقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم السبت، حملة "صفط تراب.. البداية" التي تستهدف المشاركة في تطوير القرى المصرية، واختيرت قرية صفط تراب، التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتكون نموذجًا للقرية المصرية المتوافقة بيئيًا.

جاء ذلك خلال زيارة أجرتها كل من وزيرتي الهجرة والبيئة بحضور محافظ الغربية لقرية صفط تراب لتفقد الأماكن المستهدف تطويرها ورفع كفاءتها بمشاركة النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك، التابع لمجموعة «نيو إيجيبت»، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها.

وعملت جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك، التابع لمجموعة «نيو إيجيبت»، خلال شهر يناير ٢٠٢١ على حصر ٥٠ منزلًا بالقرية بدون أسقف.

وجرى التواصل مع وحدة طب الأسرة بالقرية، وإمدادها بالمسلتزمات الطبية الشهرية حسب الكشوف المقدمة، والاتفاق على استمرار الدعم ٦ شهور وتمدد حسب الطلب، بالإضافة لدعم شباب القرية وتجميعهم للمشاركة في تطوير القرية، ونتج عن ذلك إنشاء "جمعية صفط تراب" الخيرية التي تم إشهارها رسميا وقانونيا من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

كما يجري دراسة كفاءة تجميع الطاقة الشمسية وتحويلها وتوزيعها لتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية والحياة الحديثة، وتطوير نظم الزراعات الصغيرة لزراعة محاصيل الفاكهة والخضراوات لرفع القيمة الغذائية للوجبات الأساسية لنمو الطفل على مدار العام.

وجاري إعداد دراسة عن كيفية تحويل غلاف المنازل إلى أسطح فعالة تصلح لتوليد الطاقة الشمسية المتجددة، والعمل على تطوير مواد البناء المتاحة عن طريق إعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتوفير مقومات الراحة الحرارية الضرورية لصحة الإنسان عن طريق الاعتماد على الحلول البيئية الفعالة بمساعدة من أنظمة الطاقة الشمسية المتجددة لتشغيل الأجهزة الكهربائية.