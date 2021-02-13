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للتعقيم والتطهير.. إيقاف محطة مياه الشرب في الطود بالأقصر

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للتعقيم والتطهير.. إيقاف محطة مياه الشرب في الطود بالأقصر للتعقيم والتطهير.. إيقاف محطة مياه الشرب في الطود بالأقصر

مصراوي Masrawy

11:49 ص السبت 13 فبراير 2021

الأقصر- محمد محروس:

أعلنت شركة مياه الشرب بالطود في الأقصر، اليوم السبت، إيقاف محطة مياه الشرب حتى الساعة الخامسة مساءً، لإجراء عملية التطهير والتعقيم السنوي للخزان العمومي بالمحطة، للحفاظ على جودة المياه.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن بعض المناطق بمدينة الطود شرق وبعض مناطق قرية الطود غرب ستتأثر بانقطاع المياه، مناشدة المواطنين والمحلات التجارية والمخابز والمستشفيات ومراكز طب الأسرة، تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة لحين الانتهاء من عملية التعقيم والتطهير.

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