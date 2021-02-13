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بالصور.. ضبط أدوية مجهولة المصدر في حملات على مدن سوهاج

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بالصور.. ضبط أدوية مجهولة المصدر في حملات على مدن سوهاج بالصور.. ضبط أدوية مجهولة المصدر في حملات على مدن سوهاج

مصراوي Masrawy

11:40 ص السبت 13 فبراير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة والتجارة الداخلية بسوهاج، تحرير 23 قضية تموينية، وضبط 5 آلاف و500 كمامة مجهولة المصدر، و 1560 عبوة دواء غير مسجل بوزارة الصحة، خلال حملات شنتها المديرية الأسبوع الماضي.

وأوضح "إبراهيم" في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن إدارة التجارة الداخلية بالمديرية بإشراف المهندسة هالة أبو الفتوح، مدير الإدارة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، ضبطت خلال الحملة التي استهدفت عددًا من الأنشطة التجارية المختلفة بمراكز ومدن المحافظة 1700 عبوة من مستخلصات الأعشاب غير مسجلة بوزارة الصحة، و 28 لتر كحول مجهول المصدر.

وأشار وكيل وزارة التموين بسوهاج، إلى أنه جرى خلال الحملة تحرير 12 محضر عدم الحصول على تصريح للأوكازيون الشتوي من إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، وتدوين لافتات المحلات باللغة الأجنبية دون اللغة العربية، وضبط 5 قضايا إدارة منشآت بدون ترخيص.

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