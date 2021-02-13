أخبار عاجلة

البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل "صور" -
شكّلت خطورة على السكان.. مصادرة جِمال سائبة داخل مخططات سكنية بمكة -
"السليمان": المتحدث الرسمي القادم من دهاليز وسائل الإعلام أقدرُ من القادم من قاعات الجامعة -
"التخصصات الصحية" تدفع بـ 345 مساعد طبيب أسنان للعمل في القطاع الصحي -
"مكافحة السرطان": قدّمنا أكثر من 14 مليون ريال للمرضى العام الماضي -
الدمام.. حملة تثقيفية تستهدف مرتادي الكورنيش للتوعية بكورونا -
مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة -
"سيسكو" تكشف عن أبرز تهديدات الأمن السيبراني خلال عام 2020 -
الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
الجزار يترأس اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

خلال يناير.. تداول 419 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

Print
خلال يناير.. تداول 419 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال يناير.. تداول 419 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

مصراوي Masrawy

11:31 ص السبت 13 فبراير 2021

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم السبت، تداول 419 ألف طن بضائع عامة، وسجلت الصادرات 241 ألف طن في يناير الماضي بنسبة زيادة 35% عن الواردات خلال نفس الفترة العام الماضي والتي سجلت 178 ألف طن.

وأوضحت مصادر ملاحية أن الزيادة في التداول تحققت بمينائي سفاجا ونويبع، وشهد ميناء سفاجا تداول 330 ألف طن بضائع بكمية صادر 182 ألف ووارد 148 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 22 ألف طن بكمية صادر 15 ألف طن ووارد 7 آلاف طن.

وأضاف المصدر، أن ميناء السويس سجل تداول 15 ألف طن بضائع بكمية صادر 5 آلاف طن ووارد 10 آلاف طن، بينما استقبل ميناء الزيتيات 13 ألف طن بروبلين وغادر ميناء الحمراوين جنوب البحر الأحمر 39 ألف طن فوسفات.

وقدمت هيئة الموانئ تسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع بالموانئ التابعة لها، مع استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة أثناء عمليات الشحن والتفريغ.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - متعة التعرف على جمال محافظات مصر من فوق سرج الخيول

8 الصبح - متعة التعرف على جمال محافظات مصر من فوق سرج الخيول

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

شبكة عيون الإخبارية