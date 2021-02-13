خلال يناير.. تداول 419 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم السبت، تداول 419 ألف طن بضائع عامة، وسجلت الصادرات 241 ألف طن في يناير الماضي بنسبة زيادة 35% عن الواردات خلال نفس الفترة العام الماضي والتي سجلت 178 ألف طن.

وأوضحت مصادر ملاحية أن الزيادة في التداول تحققت بمينائي سفاجا ونويبع، وشهد ميناء سفاجا تداول 330 ألف طن بضائع بكمية صادر 182 ألف ووارد 148 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 22 ألف طن بكمية صادر 15 ألف طن ووارد 7 آلاف طن.

وأضاف المصدر، أن ميناء السويس سجل تداول 15 ألف طن بضائع بكمية صادر 5 آلاف طن ووارد 10 آلاف طن، بينما استقبل ميناء الزيتيات 13 ألف طن بروبلين وغادر ميناء الحمراوين جنوب البحر الأحمر 39 ألف طن فوسفات.

وقدمت هيئة الموانئ تسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع بالموانئ التابعة لها، مع استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا أثناء عمليات الشحن والتفريغ.