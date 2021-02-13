بالصور.. حملة مكبرة لتطهير شبكات الصرف الصحي بمدن القناة

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، نجاح خطة تطهير شبكات الصرف الصحي في محافظات القناة الثلاث، للقضاء على مشكلة الطفح المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات، والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني.

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة الشركة خلال تفقد الأعمال الجارية، إن الحملة شملت الخطوط الرئيسية والفرعية بالأحياء، من خلال الدفع بفرق تطهير مدعومة بالسيارات لتطهير شبكة الصرف الصحي، وجرى استخراج كميات كبيرة من الرواسب والرمال، ومُخلفات البناء والمواد الصلبة، ومخلفات حيوانية، وملابس، مؤكدًا أن فرق التطهير تواصل الأعمال حتى المساء، وأنها في سباق مع الزمن حتى الانتهاء من أعمال التطهير.

وناشد اللواء عبدالحميد، المواطنين، عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف، وحفاظًا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة.