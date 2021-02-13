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تجديد حبس 3 عاطلين قتلوا سائق "توك توك" بالشرقية

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تجديد حبس 3 عاطلين قتلوا سائق "توك توك" بالشرقية تجديد حبس 3 عاطلين قتلوا سائق "توك توك" بالشرقية

مصراوي Masrawy

11:09 ص السبت 13 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو حماد الجزئية بالشرقية، اليوم السبت، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يومًا؛ لاتهامهم بقتل سائق "توك توك" والتخلص من جثته بجوار كوبري "العباسة" بأبو حماد، وسرقة المركبة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بالعثور على جثة محمد وليد حافظ 21 عامًا، سائق توك توك مُقيم بأبو حماد، مقتولًا بجوار نزلة كوبرى "العباسة" بطريق "أبو حماد – التل الكبير" بدائرة مركز أبو حماد.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حماد المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وضبط المتهمين "حسين.ا" 26 عامًا، و"جمال.س.أ" 22 عامًا، و"محمد.ح.ع" وشهرته "تناحة" 26 عامًا، عاطلين، مُقيمين ببندر أبو حماد.

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