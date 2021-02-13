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ضبط كيلو هيروين بحوزة 4 عاطلين في شبرا الخيمة

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ضبط كيلو هيروين بحوزة 4 عاطلين في شبرا الخيمة ضبط كيلو هيروين بحوزة 4 عاطلين في شبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

10:59 ص السبت 13 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:
ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، 4 عاطلين تخصصوا في الاتجار في الهيروين بشبرا الخيمة، وعثر بحوزتهم على كيلو من المواد المخدرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.
كانت معلومات قد وردت للواء حاتم الحداد رئيس مباحث القليوبية، باتجار 4 عاطلين في الهيروين، وتوزيعه على المدمنين بشبرا الخيمة.
جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وأمر بتشكيل فريق بحث قاده المقدم حازم خيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة والذي تمكن من ضبط المتهمين وهم "حسن.ع.ح" 35 عامًا، هارب من المراقبة وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 350 جرام.
كما جرى ضبط "السيد.ح.ف" 35 عامًا، عاطل، ومقيم مساكن إسكو بهتيم، وبحوزته كمية من مخدر البودرة تزن حوالي 200 جرام، و"محمد.ص.ر" 35 عامًا، عاطل، ومقيم منشية عبدالمنعم رياض، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 150 جرام، وأحمد.م.ا" 27 عامًا، عاطل، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 250 جرام وسيجارة مشتعلة من مخدر الأستروكس.

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