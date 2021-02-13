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بالصور.. إزالة إشغالات بائعي الملابس بمحيط محطة قطارات بورسعيد

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بالصور.. إزالة إشغالات بائعي الملابس بمحيط محطة قطارات بورسعيد بالصور.. إزالة إشغالات بائعي الملابس بمحيط محطة قطارات بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:37 ص السبت 13 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

شن حي الشرق بالتعاون مع شرطة المرافق بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم السبت، لإزالة إشغالات بائعي الملابس المستعملة بمحيط محطة القطارات.

وأشار العميد نعمان علي نعمان، رئيس الحي، إلى أن حملة مشتركة من إدارة الإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق أزالت إشغالات الباعة الجائلين بمحيط السكة الحديد، لما تسببه من تعطيل الحركة المرورية، وتشويه المظهر الجمالي للمنطقة.

وأكد على أن الحملة أسفرت عن القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وبائعي الملابس المستعملة، وجاري العمل على توسعة الشارع أمام المارة والسيارات، بمعاونة العاملين بإدارة الإشغالات بالحي.

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