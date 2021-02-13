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تدشين كنيستين.. البابا تواضروس يبدأ زيارة رعوية للإسكندرية

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تدشين كنيستين.. البابا تواضروس يبدأ زيارة رعوية للإسكندرية تدشين كنيستين.. البابا تواضروس يبدأ زيارة رعوية للإسكندرية

مصراوي Masrawy

10:10 ص السبت 13 فبراير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

يبدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارة رعوية إلى الإسكندرية، غدًا الأحد، يقوم خلالهما بنشاطات رعوية ودينية واجتماعات مع الآباء الكهنة، لمدة يومين.

ويستهل البابا تواضروس زيارته برئاسة صلاة القداس الإلهي بمقر كنيسة "القديسة السيدة العذراء مريم والشهيد الأنبا موسى الأسود" في منطقة المنشية، بعد تدشينها رسميًا.

كانت الكنيسة اشترت كنيسة "السيدة العذراء والأنبا موسى" والتي تقع على مساحة 600 متر مربع، وتضم 4 طوابق، و6 مذابح، من الطائفة المارونية عام 1999، وتقام فيها الصلوات منذ ذلك التاريخ بدون تدشين رسمي.

ويشارك في طقوس التدشين، الأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية التابعة له الكنيسة، الأنبا بافلي، أسقف قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا أسقف وسط وشرق، والقمص إبرام إميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية، والآباء الكهنة.

ويقام طقس التدشين والصلاة وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، اتساقًا مع خطة الدولة لمواجهة ، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

ويواصل البابا تواضروس زيارته للإسكندرية، يوم الاثنين، بتدشين مذابح وأيقونات كنيسة "الشهيد العظيم مارجرجس والأنبا أنطونيوس" بمحرم بك وسط الإسكندرية.

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