بالصور..توزيع إنذارات بسداد الإيجارات السكنية المتأخرة في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

واصلت إدارة الحجز الإداري بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملاتها، صباح اليوم السبت، بمنطقة زمزم القديمة، لتوزيع إنذارات على سكان المنطقة، للمطالبة بسرعة سداد أقساط الإيجارات السكنية المتأخرة عليهم.

وجرى المرور الميداني على العمارات السكنية بالمنطقة، ولصق وتوزيع الإنذارات على سكانها، وتعليقها على واجهة العمارات، للمطالبة بسرعة سداد المستحقات المتأخرة عليهم طبقًا للعقد المبرم.

وشدد اللواء أحمد قاسم رئيس الحي، على أنه في حال عدم سداد المستحقات سيجري تحرير محاضر لأصحابها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر حجز إداري على المنقولات.