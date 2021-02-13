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مصرع طفلة سقط عليها حائط منزل بسوهاج

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مصرع طفلة سقط عليها حائط منزل بسوهاج مصرع طفلة سقط عليها حائط منزل بسوهاج

مصراوي Masrawy

09:26 ص السبت 13 فبراير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم السبت، متأثرة بإصابتها بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي، عقب سقوط حائط منزل عليها، بطهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا، إخطارًا من مستشفى طهطا العام، بوصول الطفلة "جهاد. م" 5 أعوام وتقيم بناحية قرية الصوامعة غرب جثة هامدة.

وأفاد عمها "عادل. ر" 30 عامًا، عامل، أنه أثناء لهو ابنة شقيقه المذكورة بحوش ملحق بالمنزل سقط عليها جزء من حائط مبني بالبلوك الأبيض ما نتج عنه وفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

جرى إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لاتخاذ اللازم، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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