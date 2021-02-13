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مواطن يعثر على رضيعة ملفوفة ببطانية في كفر الشيخ

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مواطن يعثر على رضيعة ملفوفة ببطانية في كفر الشيخ مواطن يعثر على رضيعة ملفوفة ببطانية في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

06:04 ص السبت 13 فبراير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:
عثر مواطن يقيم بعزبة عدس التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، الجمعة، على طفلة رضيعة، ملقاه على الأرض في مدخل قرية شباس الملح، التابعة لمركز

تلقي اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بتلقيه بلاغا من "أشرف د.ع.ا"، مهندس ويقيم بعزبة عدس التابعة لمركز دسوق، على رضيعه ملفوف ببطانية.
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جرى نقل الطفلة، إلى مستشفى دسوق العام لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتبين أن عمرها حوالي يومين ومازال بها الحبل السري.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة.

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