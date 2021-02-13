قطع الكهرباء عن 11 منطقة في الإسكندرية لمدة 3 ساعات

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الجمعة، قطع التيار الكهربائي، غدًا السبت، عن 11 منطقة في المدينة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وقدمت الشركة اعتذارًا لعملائها عن فصل التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءًا من الساعة التاسعة صباح غد وحتى الثانية عشر مساءًا هي:

- خورشيد"عزبة محسن"

- شدس"جامع الصحابة"

-سيدي بشر قبلي"شارع كاستينيا"

- فيكتوريا "البنك الأهلي"

- أبيس "عزبة حجازي- شارع النصر"

-بحري"حول مستشفى النقراشي"

- العامرية"العراوة"

-مرغم "مساكن عبدالقادر"

- المتراس" مصنع الكهنة"

-أبو تلات "البحرية- البرن"

-برج العرب "مجمع الصناعات- المنطقة الصناعية ٢"