بدءًا من الغد.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية

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الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، ضعف وقطع المياه عن 3 مناطق وسط المحافظة، غدًا وبعد غد، بسبب أعمال صيانة برافع كوم الدكة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيحدث ضعف وقطع المياه عن الطوابق العليا بمناطق "شرقي، محطة الرمل، كوم الدكة"، طوال يومي السبت والأحد لحين انتهاء أعمال الصيانة.

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال الصيانة الدورية برافع كوم الدكة مياه.

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.