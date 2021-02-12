بعد ظهور سيارة نقل الموتى.. الشباب والرياضة تكشف تفاصيل حادث ملعب أسيوط

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أسيوطـ محمود عجمي:

نفت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، الصور التي جرى تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتي تظهر فيها سيارة نقل الموتى داخل ملعب لكرة القدم، والتي قيل أنها حضرت لنقل لاعب أصيب بحالة إغماء وابتلع جزء من لسانه، أثناء مباراة مركز شباب القوصية ونادي أبنوب فى دوري الدرجة الرابعة.

وقال محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، إنه لا صحة لحضور سيارة الموتى لنقل لاعب فريق مركز شباب القوصية عقب إصابته بحالة إغماء وابتلاع جزء من لسانه إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، إلى تعرض اللاعب أحمد خليفة من مركز شباب القوصية لحالة إغماء، وجرى نقله بسيارة الإسعاف لمستشفى أبنوب المركزي وتحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وخروجه من المستشفى بعد تماثله للشفاء.

وأوضح محمد محمود، أن سائق سيارة نقل الموتى كان يشاهد المباراة، وعقب سقوط اللاعب توجه مسرعا بسيارته إلى الملعب للمساعدة، وجرى نقل اللاعب بالإسعاف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تُظهر تواجد سيارة لنقل الموتى داخل ملعب كرة القدم أثناء نقل لاعب أصيب بحالة إغماء وابتلاع جزء من لسانه خلال مباراة مركز شباب القوصية ونادي أبنوب.