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مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدمياط

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مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدمياط مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدمياط

مصراوي Masrawy

10:02 م الجمعة 12 فبراير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

قٌتل شخص في مشاجرة شهدتها قرية الروضة بدمياط، مساء اليوم الجمعة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى التخصصي، لحين استصدار تصريح الدفن، وإعداد تقرير الطب الشرعي.

ولقي محمد حمودة، في العقد الثاني من العمر، مصرعه وأصيب شقيقه ياسر، بكدمات وجروح في مشاجرة مع عدد من الأشخاص، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء.

وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه، وتكثف قوات الشرطة جهودها لضبط المتورطين في الواقعة، وجاري تحرير محضر للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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