أخبار عاجلة

ننشر ضوابط حضور وتقييم طلاب المعاهد الأزهرية في الفصل الدراسي الثاني -
وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج في مجال ميكنة منظومة التأمين الصحي بفرنسا -
"البحوث الإسلامية" ينعى الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء -
الحكومة اليونانية تعقد اجتماعا استثنائيا لبحث سبل مواجهة عاصفة "ميديا" الثلجية -
واشنطن تتعهد بمنع تحول فيروس "إيبولا" إلى وباء واسع النطاق -
الأمن الروسي يعتقل 19 شخصا خططوا لهجمات إرهابية في شمال القوقاز -
صحيفة "الخليج": الإمارات تعتبر قارة أفريقيا ظهيرا سياسيا وأمنيا للعرب -
انتشال جثة طفل من مياه النيل في سوهاج -
النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة -
لحظات مليئة بالرعب ! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إلغاء مباراة كرة قدم بسبب مشاجرة بين اللاعبين في الشرقية

Print
إلغاء مباراة كرة قدم بسبب مشاجرة بين اللاعبين في الشرقية إلغاء مباراة كرة قدم بسبب مشاجرة بين اللاعبين في الشرقية

مصراوي Masrawy

09:05 م الجمعة 12 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

استقبل مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، اليوم الجمعة، 2 من لاعبي كرة القدم، مصابين بجروح وخدوش بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر نشوب مشاجرة بين فريقي الرواد وبني شبل، خلال مباراة الفريقين ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم، والتي جرت أحداثها على ملعب القنايات، قبل أن تلغى بسبب أحداث العنف.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى القنايات المركزي، بوصول 2 من لاعبي كرة القدم؛ مصابين بكدمات وجروح وخدوش بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما تبين إصابتهم إثر مشاجرة أثناء مباراة كرة القدم بين فريقي الرواد وبني شبل، ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج في مجال ميكنة منظومة التأمين الصحي بفرنسا

وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج في مجال ميكنة منظومة التأمين الصحي بفرنسا

عماد أديب يكشف آخر التطورات الصحية لشقيقه الإعلامي عمرو أديب ادعوله يا مصريين

عماد أديب يكشف آخر التطورات الصحية لشقيقه الإعلامي عمرو أديب ادعوله يا مصريين

مصرع 40 شخصا إثر سقوط حافلة في قناة مائية وسط الهند

مصرع 40 شخصا إثر سقوط حافلة في قناة مائية وسط الهند

من مصر|رئيس الإذاعة المصرية نرفض إعلانات بالملايين على إذاعة القرآن الكريم و حققنا 14 مليون

من مصر|رئيس الإذاعة المصرية نرفض إعلانات بالملايين على إذاعة القرآن الكريم و حققنا 14 مليون

شبكة عيون الإخبارية