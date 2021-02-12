إلغاء مباراة كرة قدم بسبب مشاجرة بين اللاعبين في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

استقبل مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، اليوم الجمعة، 2 من لاعبي كرة القدم، مصابين بجروح وخدوش بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر نشوب مشاجرة بين فريقي الرواد وبني شبل، خلال مباراة الفريقين ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم، والتي جرت أحداثها على ملعب القنايات، قبل أن تلغى بسبب أحداث العنف.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى القنايات المركزي، بوصول 2 من لاعبي كرة القدم؛ مصابين بكدمات وجروح وخدوش بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما تبين إصابتهم إثر مشاجرة أثناء مباراة كرة القدم بين فريقي الرواد وبني شبل، ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم.