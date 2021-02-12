بالأسماء.. تشكيل نقابة المحامين في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

اعتمد مجلس النقابة الفرعية للمحامين في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، تشكيل المجلس الجديد، وذلك خلال أول اجتماع للنقابة عقب الإعلان عن نتيجة الانتخابات التي أجريت يوم 8 فبراير الجاري.

ويتشكل مجلس نقابة المحامين في كفر الشيخ، من فراج فتوح زعفان، نقيبًا، وسعيد محمد العبسي، أمينًا عاما للنقابة، وخالد محمد غالي، وكيلًا أول للنقابة، وعيد عزمي الخطيب، أمينًا للصندوق، وعلي محمد علي عبدالقادر، أمينًا عامًا مساعدًا.

كما يضم تشكيل مجلس النقابة الجديد، أحمد السيد يوسف جاب الله، وكيلًا للنقابة، وحمدان العمدة عبدالونيس صقر، الأمين العام المساعد، وكل من إبراهيم مدح عبدالله الحصاوي، وشوقي السيد عبدالحميد الحمراوي، وسامي ممدوح ندا الغنام، وكلاء، وأحمد مبروك أحمد سبوخ، عضوا للشباب.