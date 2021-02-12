تضامن المنيا تشارك في فعاليات تعزيز المواطنة بـ"بني روح وريحانة"

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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا، في فعاليات تعزيز المواطنة داخل قريتي بني روح في مركز ملوي وريحانة التابعة لأبوقرقاص.

وقال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، في تصريحات له اليوم الجمعة، إنه وجّه منسقي البرنامج بالمديرية وجمعية الأسر المسلمة داخل قرية بني روح؛ لعمل حملة نظافة وتشجير وتجميل للقرية، وجرى التنسيق مع مؤسسة صناع الحياة بقرية الريحانة، لتحريك قافلة طبية تشمل جميع التخصصات، وبرامج توعية وندوات ثقافية للأطفال.