إصابة ربة منزل و5 أطفال في انقلاب سيارة بأسيوط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسيوط- محمود عجمي:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي السريع أمام قرية الغريب بساحل سليم في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود مصابين.

أشارت التحريات إلى انقلاب سيارة أمام قرية الغريب بساحل سليم، وأسفر الحادث عن إصابة "منال.ص.ع" 45 عامًا، و"رؤى م.م" 13 عامًا، و"على. م. م" 10 أعوام، و"فاطمة. ع.ع" 13 عامًا، و"رؤى .م.ي" 12 عامًا، و"فريدة. ع.ع" 10 أعوام.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.