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بالصور.. محافظ أسوان ينذر مسئولي المحليات بالاستبعاد بسبب النظافة

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بالصور.. محافظ أسوان ينذر مسئولي المحليات بالاستبعاد بسبب النظافة بالصور.. محافظ أسوان ينذر مسئولي المحليات بالاستبعاد بسبب النظافة

مصراوي Masrawy

08:07 م الجمعة 12 فبراير 2021

أسوان- إيهاب عمران:

أبدى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، استياءه بسبب تدني مستوى النظافة بعدد من الأحياء، وذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها اليوم الجمعة، ورصده للعديد من السلبيات والمخالفات.

ووجه محافظ أسوان إنذار باستبعاد المقصرين من مسئولي المحليات، مكلفًا رئيس مركز ومدينة أسوان، بضرورة فرض السيطرة والانضباط من خلال التواجد الميداني لنواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء لتكثيف أعمال النظافة العامة، بجانب مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين وخاصة في منطقة الشادر بالحصايا.

وأعطى المحافظ مهلة أسبوع لإزالة الإشغالات، وإلزام الباعة بالتواجد داخل السويقة لتحقيق السيولة المرورية للمشاة والمركبات بعد إعادة تقسيمها ورفع كفاءتها وإنشاء دورات مياه عمومية، وتخصيص المحلات والباكيات بإيجار شهري

كما أعطى أشرف عطية توجيهاته، بإعادة تخطيط سويقة فاطمة الزهراء لتخصيصها للباعة الجائلين بنظام القرعة العلنية مع دعمها بالمرافق والخدمات.

وأختتم محافظ أسوان جولته بتفقد مشروع رصف طريق خان أسوان، والجاري تنفيذه بطول 800 متر وبعرض 18 متر باتجاهين بتكلفة 6 ملايين جنيه.

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