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مصراوي Masrawy

القاهرة - مصراوي:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن طرد مسن من مسكنه بالدقهلية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إستغاثة لأحد الأشخاص "مسن" تضرر خلالها من (نجله، زوجة نجله، حفيده) لطرده من المنزل.



بالفحص أمكن تحديد هويته (أحد الأشخاص "مسن"- مقيم بمحافظة الدقهلية)، كما أمكن تحديد هوية المشكو فى حقهم (عامل "نجل الشاكى"، وزوجته ربة منزل - مقيمين بذات العنوان) واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.