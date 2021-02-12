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أول تحرك من الداخلية في طرد مسن على يد نجله وزوجته وحفيده

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أول تحرك من الداخلية في فيديو طرد مسن على يد نجله وزوجته وحفيده أول تحرك من الداخلية في طرد مسن على يد نجله وزوجته وحفيده

مصراوي Masrawy

07:55 م الجمعة 12 فبراير 2021

القاهرة - مصراوي:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن طرد مسن من مسكنه بالدقهلية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إستغاثة لأحد الأشخاص "مسن" تضرر خلالها من (نجله، زوجة نجله، حفيده) لطرده من المنزل.


بالفحص أمكن تحديد هويته (أحد الأشخاص "مسن"- مقيم بمحافظة الدقهلية)، كما أمكن تحديد هوية المشكو فى حقهم (عامل "نجل الشاكى"، وزوجته ربة منزل - مقيمين بذات العنوان) واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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