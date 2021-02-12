بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد موقع الهبوط الأرضي بالطريق الزراعي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، موقع الهبوط الأرضي بالطريق أمام كمين "يسى" الأمني بطريق "الأقصر– قنا" الزراعي، ووجه بسرعة إصلاح الطريق ورصفه وتمهيده.

وأكد المهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أنه جرى إصلاح الهبوط بالتعاون مع حي المطار والطرق وبالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر، على أن يجري ترميم وتأهيل ورصف الطريق بالتنسيق مع مرور الأقصر والجهات المعنية لإعادته إلي ما كان عليه، وتعديل المسار في حالة إجراء الإصلاحات.