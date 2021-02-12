ضبط كيلو هيروين بحوزة مسجلي خطر في القليوبية

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث مركز الخانكة، اليوم الجمعة، عنصرين شديدي الخطورة بحوزتهم كيلو هيروين، وبانجو، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات قد وردت للواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، باتجار عاطلين بالمخدرات، وتوزيعها على المتعاطين في وضح النهار بالخانكة.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وأمر بتشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وجرى ضبط المتهمين وبحوزتهما كيلو هيروين وبانجو، وتبين أنهما "إبراهيم.س"، وشهرته "إبراهيم.ا" 26 عامًا، عاطل ومقيم أبو زعبل – دائرة المركز، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 650 جرام، ومبلغ مالى 600 جنيه وهاتف محمول، و"محمد.ع" 42 عامًا، عاطل، ومقيم شارع الثورة دائرة القسم وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 300 جرام، ومبلغ مالي 550 جنيه وهاتف محمول.