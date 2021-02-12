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960 طلب تصالح على مخالفات البناء بدهب في جنوب سيناء

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960 طلب تصالح على مخالفات البناء بدهب في جنوب سيناء 960 طلب تصالح على مخالفات البناء بدهب في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

06:08 م الجمعة 12 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة دهب وصلت 960 طلبًا حتى الآن، وبلغ إجمالي ما جرى تحصيله من رسومات 6 ملايين و 274972 جنيه، بينهم 591500 جنيه قيمة رسوم معاينة، و 5 ملايين و 683472 جنيه نسبة الـ25% من قيمة البناء.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم الجمعة، أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة الأولى للتصالح بلغ 26 طلبًا، وحصل منهم 34500 جنيه رسوم فحص المعاينة، وبلغت قيمة سداد نسبة الـ25% مليون و 116171 جنيه.

وأضاف أن إجمالي عدد الطلبات التي تقدمت للمصالحة في مخالفات البناء خلال الفترة الثانية وحتى اليوم بلغ 934 طلبًا، والرسوم التي جرى تحصيلها كفحص معاينة 557 ألف جنيه، وبلغت قيمة سداد رسوم نسبة الـ 25% 4 ملايين و 567301 جنيه.

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