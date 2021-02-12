عامل يعتدي على طبيب ويحطم سيارته لرفضه الكشف على زوجته ببني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

اعتدى عامل اليوم الجمعة، على أحد الأطباء ببني سويف، وحطم زجاج سيارته لرفضه الذهاب معه إلى منزله لتوقيع الكشف الطبي على زوجته.

كان الدكتور رفعت فتحي أخصائي الأمراض الباطنية ببني سويف، قد أعلن تعرضه للاعتداء من قبل عامل لإجباره على الذهاب معه إلى منزله لتوقيع الكشف الطبي على زوجته.

وأضاف أنه أثناء استعداده للذهاب إلى مستشفى العزل بمركز الواسطى، فوجئ بشخص يدعى "م.ا" يطالبه بالذهاب معه إلى منزله لتوقيع الكشف الطبي على زوجته، فرفض بسبب ارتباطه بمواعيد النوبتجية، وعلى إثر ذلك أقدم المشكو في حقه على تكسير زجاج سيارته والاعتداء عليه بالضرب والسب.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.