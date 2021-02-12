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القليوبية تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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القليوبية تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا القليوبية تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

05:35 م الجمعة 12 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:
سجلت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات من خارج المحافظة، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة، واستمر مركز ومدينة بنها في المقدمة من حيث عدد الإصابات، وسجل 7 حالات جديدة اليوم.
بينما سجلت 6 مدن صفر إصابات على مستوى المحافظة، هي "العبور، وقليوب، وشبرا شرق، وشبرا غرب، وشبين القناطر، وقها"، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12735 حالة.
واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية مركز ومدينة الخانكة 940 حالة إصابة والعبور 191 حالة، والقناطر الخيرية 797 حالة، وبنها 3972 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1274 حالة وغرب شبرا الخيمة 1332 حالة، وشبين القناطر 871 حالة، وطوخ 1635 وقليوب 866 حالة إصابة ومدينة قها 76 حالة، وكفر شكر 737 حالة إصابة.

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