أخبار عاجلة

عيادتان للأسنان في فيلتين سكنيتين.. "صحة الرياض" تضبط وتتوعّد -
العقول تهاجر.. حكومة أردوغان خصصت 12 مليار ليرة لتشييد السجون في تركيا -
خطأ يكلّف بنكًا أمريكيًّا نصف مليار دولار.. ومحكمة تمنع استرداده -
"تطمن" و"تأكد" في نجران.. أكثر من 51 ألف مستفيد -
"بحوث المياه" ينتهي من تصميم وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي -
بسبب خلافات النسب.. عامل يفتح النيران على أسرة زوجته في قنا -
العثور على جثة شاب غارق على سواحل بورسعيد -
مكرونة الآيس كريم.. فكرة إيطالية بصناعة بورسعيدية -
محمد فؤاد.. ندمان علي برنامج فؤش في المعسكر ورفضت اصور مع صافيناز -
عبد الله الكلحاوى طفل أسوانى موهوب فى الغناء: قدمنا 112 فيديو حققت أكثر من 35 مليون مشاهدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. غلق 15 صيدلية وضبط أدوية محظورة خلال حملة في بني سويف

Print
صور.. غلق 15 صيدلية وضبط أدوية محظورة خلال حملة في بني سويف صور.. غلق 15 صيدلية وضبط أدوية محظورة خلال حملة في بني سويف

مصراوي Masrawy

04:36 م الجمعة 12 فبراير 2021

بني سويف -حمدي سليمان:

نظمت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، بالتعاون مع إدارة الصيدلة، حملات على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمراكز المحافظة، على مدار شهر ونصف لمتابعة الخدمة المقدمة للمواطنين.
أسفرت تلك الحملات عن غلق 15 صيدلية، وإجراء 120 معاينة لترخيص مؤسسات صيدلة بالمحافظة، فيما جرى ضبط أدوية مؤثرة على الصحة النفسية محظور تداولها في السوق المصري دون اتباع الإشتراطات واللوائح المنظمة التي أقرتها وزارة الصحة.

كما نجحت تلك الحملات في ضبط أدوية جنسية مهربة، وأخرى مستوردة غير مرخص بتداولها في السوق المصري، فضلا عن أدوية محظور تداولها خارج منظومة التأمين الصحي، وأدوية منتهية الصلاحية، وضبط أدويةعقار الميزوبريستول المحظور تداوله خارج المستشفيات ، وألبان أطفال مدعمة محظور تداولها في السوق المصري.
جرى تحرير 25 محضرًا بالمضبوطات والتحفظ عليها، وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا المجال.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عماد أديب يكشف آخر التطورات الصحية لشقيقه الإعلامي عمرو أديب ادعوله يا مصريين

عماد أديب يكشف آخر التطورات الصحية لشقيقه الإعلامي عمرو أديب ادعوله يا مصريين

مصرع 40 شخصا إثر سقوط حافلة في قناة مائية وسط الهند

مصرع 40 شخصا إثر سقوط حافلة في قناة مائية وسط الهند

من مصر|رئيس الإذاعة المصرية نرفض إعلانات بالملايين على إذاعة القرآن الكريم و حققنا 14 مليون

من مصر|رئيس الإذاعة المصرية نرفض إعلانات بالملايين على إذاعة القرآن الكريم و حققنا 14 مليون

من مصر |رئيس الإذاعة المصرية نسعى دائمًا لمواكبة الحداثة والتطور التكنولوجي والتطبيقات الحديثة

من مصر |رئيس الإذاعة المصرية نسعى دائمًا لمواكبة الحداثة والتطور التكنولوجي والتطبيقات الحديثة

شبكة عيون الإخبارية