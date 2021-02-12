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حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دمياط

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حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دمياط حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دمياط

مصراوي Masrawy

04:33 م الجمعة 12 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، باستمرار شن حملات موسعة للتصدي لكافة حالات التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بجميع المراكز.

أضافت الدكتورة منال عوض، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أنه جرى إزالة حالتين بنطاق مركز ومدينة دمياط، الأولى لحالة تعدِ على أرض زراعية بمساحة 75 مترًا، والأخرى لحالة بناء مخالف بمساحة 80 مترًا.

وأوضحت المحافظ، أنه جرت إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية لمكمورة فحم على مساحة ١٥٠ مترًا بكفر البطيخ.

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