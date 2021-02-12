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صور.. احتفالية على أنغام السمسمية بالمتحف الحربي في بورسعيد

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صور.. احتفالية على أنغام السمسمية بالمتحف الحربي في بورسعيد صور.. احتفالية على أنغام السمسمية بالمتحف الحربي في بورسعيد

مصراوي Masrawy

03:53 م الجمعة 12 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد المتحف الحربي بمحافظة بورسعيد، احتفالية، اليوم الجمعة، لتنشيط السياحة الداخلية، وذلك بمشاركة فرقة صوت البحر للسمسمية، بقيادة الفنان جابر مرسي، والفنانة فاطمة مرسي، ونخبة متميزة من نجوم التراث الشعبي.

وقدمت الفرقة على أنغام السمسمية عدد من الأغاني التراثية، والأغاني الوطنية ومنها:"دي بورسعيد الوطنية، اسمع يا سيدي، اه يالالي، أم الخلول"، في ظل تجاوب وتفاعل كبير من المواطنين.

وتوافد مئات المواطنين من بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى على المتحف الحربي بشارع 23 يوليو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، والتقطوا الصور التذكارية مع أعضاء فرقة السمسمية، ومقتنيات المتحف التاريخية.

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