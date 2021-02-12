صور.. وزير الشباب يضع حجر أساس "الملاعب الفرعية" في العريش

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شمال سيناء - أشرف سويلم :

وضع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حجر الأساس للملاعب الفرعية في استاد العريش الرياضي، وذلك بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وكليب راشد مدير عام الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظه.

كما تفقد المحافظ والوزير ، المنشآت الرياضية في استاد العريش الرياضي، بجانب افتتاح دوري الأحياء السكنية بالصالة المغطاة في مدينة العريش، ومشاهدة عدد من العروض الرياضية والفنية، وحضور نهائي دوري مراكز الشباب بالعريش، وآداء صلاة الجمعة في مسجد المدينة الشبابية بمدينة العريش.

قال وزير الشباب والرياضة إنه فخور بما شاهده علي أرض محافظة شمال سيناء، حيث أن بها العديد من المنشآت الرياضية الحديثة والمتطورة، لافتًا إلي أن المدينة الشبابية بالعريش من المعالم السياحية الرياضية علي مستوي محافظات الجمهورية،

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على أن قطاعي الشباب والرياضة بشمال سيناء يشهدان طفرة خلال فترة تولي الدكتور أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة.