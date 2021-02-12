أخبار عاجلة

هكذا سيؤثر ارتفاع قيمة بيتكوين التاريخي على المستثمرين العرب -
"هل السعودية وإسرائيل حليفتان مهمّتان" لبايدن؟ -
من مصر|رئيس الإذاعة المصرية نرفض إعلانات بالملايين على إذاعة القرآن الكريم و حققنا 14 مليون -
من مصر |رئيس الإذاعة المصرية نسعى دائمًا لمواكبة الحداثة والتطور التكنولوجي والتطبيقات الحديثة -
حلقة خاصة باليوم العالمي للاذاعة من مصر داخل اذاعة صوت العرب -
من مصر | رئيس الإذاعة المصرية نمتلك أكثر من 2200 مسلسل درامي -
من مصر | محمد نوار هناك دول في أفريقيا بها أكثر من 300 محطة راديو ونسعى لإعادة بث الإذاعات -
من مصر | مدير عام التنفيذ بإذاعة صوت العرب المذيع يحتاج إلى سنة تدريب -
من مصر | محمد نوار نسعى لإعادة تشكيل لجنة الاستماع واكتشاف المواهب الشابة وحفلات أضواء المدينة -
من مصر | محمد نوار إذاعة القرآن الكريم من أه الشبكات ويتخطى عدد مستمعيها الـ 40 مليون يوميًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالتعاون مع ألمانيا.. مجسمات أثرية في الإسكندرية لرفع وعي المكفوفين بالحضارة (صور)

Print
بالتعاون مع ألمانيا.. مجسمات أثرية في الإسكندرية لرفع وعي المكفوفين بالحضارة (صور) بالتعاون مع ألمانيا.. مجسمات أثرية في الإسكندرية لرفع وعي المكفوفين بالحضارة (صور)

مصراوي Masrawy

03:38 م الجمعة 12 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في مكتب ذوي القدرات والهمم، اليوم الجمعة، مبادرة صناعة مجسمات لعدد من المعالم الأثرية المصرية بهدف رفع الوعي الأثري للمكفوفين.
قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن المبادرة تأتي في إطار التعاون الفني بين المصرية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تنفيذ مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، وفي ضوء تشجيع الدولة لتنفيذ المبادرات المجتمعية للشباب داخل مجتمعاتهم المحلية.
وأضافت الشريف في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن المبادرة التي حملت عنوان "شبابيك" بالتعاون مع أعضاء برلمان شباب الإسكندرية، تناولت تنفيذ مجسمات لأهم الآثار المصرية، بحضور 15 شخصا من ذوي الإعاقة البصرية، وكان أول نموذج لهرم سقاره المدرج مع إتاحة شرح المجسم للمكفوفين.
وأوضحت أن آلية شرح المجسمات لذوي الهمم تعتمد على أن يقوم أصحاب الإعاقة البصرية بلمس المجسم للتعرف عليه وتخيل شكله، مدعوما بتوفير المعلومات التاريخية عنه، وذلك بهدف رفع الوعي الأثري لهم.
وأشارت إلى أن المرحلة التجريبية لمشروع الفرص المتكافئة والتنمية المجتمعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ يجرى تنفيذه خلال الفترة من فبراير ٢٠٢١ إلى مارس ٢٠٢١.
وثمنت وكيل وزارة الشباب والرياضة هذا النوع من المبادرات التي تخدم ذوي الهمم، موضحة أن المبادرة جرى تنفيذها وسط إجراءات احترازية عالية، داخل مركز النصر بالإسكندرية بالتعاون بين إدارة إعداد القادة ومكتب ذوي القدرات والهمم، فيما من المقرر أن تستمر المبادرة خلال شهر فبراير الجاري حتى يستفيد منها أكبر عدد من متحدي الإعاقه البصرية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
من مصر|رئيس الإذاعة المصرية نرفض إعلانات بالملايين على إذاعة القرآن الكريم و حققنا 14 مليون

من مصر|رئيس الإذاعة المصرية نرفض إعلانات بالملايين على إذاعة القرآن الكريم و حققنا 14 مليون

من مصر |رئيس الإذاعة المصرية نسعى دائمًا لمواكبة الحداثة والتطور التكنولوجي والتطبيقات الحديثة

من مصر |رئيس الإذاعة المصرية نسعى دائمًا لمواكبة الحداثة والتطور التكنولوجي والتطبيقات الحديثة

حلقة خاصة باليوم العالمي للاذاعة من مصر داخل اذاعة صوت العرب

حلقة خاصة باليوم العالمي للاذاعة من مصر داخل اذاعة صوت العرب

من مصر | رئيس الإذاعة المصرية نمتلك أكثر من 2200 مسلسل درامي

من مصر | رئيس الإذاعة المصرية نمتلك أكثر من 2200 مسلسل درامي

شبكة عيون الإخبارية