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إزالة عقارين آيلين للسقوط في محافظة البحيرة

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إزالة عقارين آيلين للسقوط في محافظة البحيرة إزالة عقارين آيلين للسقوط في محافظة البحيرة

مصراوي Masrawy

03:37 م الجمعة 12 فبراير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، اليوم الجمعة، منزلين آيلين للسقوط، بشارع الجمهورية.

المنزلين كليهما عبارة عن دور أرضي وأول علوي، وصادر لهما قراري إزالة جرى تنفيذهما لخطورتهما الداهمة، وحفاظًا على أمن وسلامة المارة والمنازل المجاورة.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على مراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية وتوجيه أصحابها وساكنيها لإجراء أعمال الصيانة والترميم والتنكيس اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

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