صور.. افتتاح مسجد منشأة الأمراء بعد تطويره

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بني سويف - حمدي سليمان:

شهد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، افتتاح مسجد الشيخ أحمد عويس بقرية منشأة الأمراء، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 700 متر بالجهود الذاتية، وذلك في إطار خطة الوزارة التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة المساجد وإعمار بيوت الله.

وعقب الافتتاح أدى نائب المحافظ شعائر صلاة الجمعة، وسط التزام بتطبيق الضوابط التى حددتها وزارة الأوقاف والالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، خاصة فيما يتعلق بارتداء المصلين للكمامات وإحضار المصلية الشخصية والاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي،

جاء ذلك بحضور عضوي مجلس النواب، الدكتور على بدر، و اللواء سامي توفيق و الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، المحاسب نشأت معبد رئيس مركز ومدينة اهناسيا.

وتناولت خطبة الجمعة" التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف حديث القرآن عن الصدق والصادقين، إذ أشار إلى أن من عظمة الشريعة الإسلامية أنها دعت إلى القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة التي تقرب الإنسان إلى ربه وتسهم في بناء المجتمعات الراقية، ومن خلق الصدق الذي جاء في القرآن الكريم مواضع التشريف والإجلال والتكريم، وقد جاء الصدق شاملاً لكل أعمال الخير والبر، مع التأكيد على أن الصدق من صفات الأنبياء والمرسلين عليهم السلام.