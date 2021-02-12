الحزن يخيم على مطروح.. تشييع جنازة الفنان علي حميدة (صور)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



كتب - محمد البدري:

شيع العشرات من أهالي محافظة مرسى مطروح، جنازة الفنان المصري علي حميدة، عقب صلاة الجمعة، والذي وافته المنية أمس الخميس عن عمر يناهز ٥٥ عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وخرج الجثمان من مسجد الفتح، ليواري الثرى بمدافن الأسرة بمنطقة السنوسية، وسط حالة من الحزن التي خيمت على أبناء مرسى مطروح، وتلقت أسرة على حميدة واجب العزاء بمقابر الأسرة.

وعانى الفنان الراحل على حميدة من مرض السرطان خلال الفترة الأخيرة إلى جانب معاناته من مشاكل صحية في الكبد والكلى وحصوات بالمرارة.

كان نشر الإذاعي إسماعيل حميدة، شقيق الفنان الراحل نعيا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "في ليلة الجمعة وبعد أن نطق الشهادتين، مات شقيقي على حميدة، إنا لله وإنا إليه راجعون."

وأعلن عادل نافع نجل شقيقة الفنان على حميدة في وقت سابق عن إصابة حميدة بسرطان الرئة وإخفائهم خبر الإصابة عنه كي لا يشعر بالصدمة.

وأفصح ابن شقيقة حميدة عن آخر ما طلبه قبل وفاته قائلا "طلب حضور أمي إليه، لأنه كان مرتبطا بها للغاية وكانت أقرب شخص اليه وكان لا يرتاح الا فى بيتها، وطلب منها أن تسامحه كما طلب منى ذلك ".